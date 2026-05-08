Когда и где погиб, нам не известно

Приближается 9 Мая. Дата гордости поколений за их прадедов, дедов и отцов. Поэтому сегодня рассказ будет о нашем земляке, участнике Великой Отечественной войны Михаиле Михайловиче Чекменеве. Документы и фото маминого отца предоставил мне Юрий Иванович Погорелов.

М.М. Чекменев родился в селе Большие Алгаши в 1906 г. в крестьянской семье. Был женат на Марии Григорьевне Курощуповой, в этом браке родились три дочки: Люба, Екатерина и Вера. В 1933 г. эта семья стала первой, кто построил дом в пос. Ворошилово (ныне Дубовка) и переехал туда на постоянное место жительства. По документам колхоз и поселок Ворошилово считаются основанными 1 января 1936 г., а до этого, со слов старшей дочери Любы, ныне покойной, ездили на работу в Большие Алгаши на лошади. Михаил работал возчиком в колхозе. Лошадь тогда была главной тяговой силой и доверяли ее не каждому, а ответственным, работящим, исполнительным, да чтобы еще лошадь любили. Когда началась Великая Отечественная война, стали спешно мобилизовать тружеников. Михаил вместе с братом Степаном и еще 11 человек были призваны 1 сентября 1941 года. Председатель колхоза Никифор Тихонович Ежов лично провожал до военкомата, даже прослезился — всех передовиков в один день мобилизовали. Председатель в людях разбирался, был уверен, что его возчики и на фронте будут первыми. Из них вернулся только один, остальные героически пали на поле брани.



Михаил поначалу (12.02.1942 г.) служил в Кирове, в 856-й части, стрелком. В мае 1942 г. Марии Григорьевне пришло извещение о том, что ее муж пропал без вести. Чуть позже пришло письмо от Михаила, мол, ранен, лечится в госпитале г. Шуя. Мария Григорьевна спешно собралась и поехала туда, но его не застала — выписали. Она обратилась в загс, чтобы ей выдали акт о регистрации брака, но выяснилось, что архивный фонд не сохранился полностью. Обратилась в воинскую часть, где служил М.М. Чекменев, что она является женой и на ее иждивении находятся три дочери. 23 мая 1943 г. ей выдали справку за подписью начальника штаба. Последнее письмо семья получила от Михаила в феврале 1944 г. Писал, что едет на Запад, друзей растерял, т. е. погибли, едет с новобранцами из Средней Азии. Когда и где погиб М.М. Чекменев, один Бог только знает. В Книге памяти Чувашии считается без вести пропавшим в мае 1942 г.



В годы Великой Отечественной войны в тылу все работали ударно. Благодаря председателю колхоза Ежову за годы войны никто не умер от голода и холода. Он был строг, требователен, порой жестким, но заботливым. Колхоз был в передовиках.



Детям Михаила досталось, как и всем детям тех лет. На их долю выпал тяжелый труд, и они прошли вместе со взрослыми все испытания. Да и после войны восстанавливали хозяйство от разрухи. Мария Григорьевна — жена Михаила, дочери Люба и Екатерина, отец, Михаил Максимович, награждены медалью «За доблестный труд 1941—1945 гг.». 9 Мая это их праздник, их трудовой подвиг. Это и их Победа…



А. Петрова, пос. Дубовка.