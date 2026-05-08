Голос памяти: песни Юрия Кудакова и Ольги Архиповой

В музыкальной гостиной Национальной библиотеки Чувашии состоялся вечер-реквием «Чтобы помнили…» Событие приурочено к 81-летию Великой Победы. Особенно отрадно, что в программе прозвучали произведения, созданные с участием наших земляков — композитора Юрия Кудакова из села Ходары и поэта-песенника, труженицы тыла из села Юманай Ольги Архиповой.

В стенах библиотеки в этот памятный день собрались защитники Отечества разных поколений. Особую глубину патриотическому вечеру придала экспозиция «Антология военной песни и поэзии». Апогеем стала проникновенная декламация «Реквиема» Роберта Рождественского. Минутой молчания участники почтили память поколений героев: тех, кто сражался в Великой Отечественной войне, воинов-интернационалистов и участников СВО.



Хронику героизма российского народа в звуках открыла Чувашская государственная академическая симфоническая капелла под управлением народного артиста России Мориса Яклашкина. Когда-то эти песни звучали на фронте и в тылу, в землянках и госпиталях, а сегодня трогают сердца новых поколений. В годы Великой Отечественной войны музыка Чувашии стала настоящим голосом патриотизма. Композиторы Василий Воробьёв, Григорий Лисков, Филипп Лукин, Герман Лебедев и Григорий Хирбю писали песни, которые подхватывали и в тылу, и на фронте. Особую роль сыграл Чувашский ансамбль под руководством Лукина: его артисты отважно выступали на передовой, давая сотни концертов для бойцов. К теме войны обращались и композиторы-фронтовики Анисим Асламас, Фёдор Васильев, Олимпиада Агакова, Григорий Анчиков, Андрей Эшпай.



И сегодня тема войны продолжает вдохновлять чувашских композиторов. На вечере Чувашская государственная академическая симфоническая капелла продолжила славные традиции чувашской музыкальной культуры: были представлены песни современных известных чувашских композиторов Авраама Бурундукова и Юрия Кудакова. Они созданы на слова поэта-песенника, педагога, труженицы тыла Ольги Архиповой.



Земля шумерлинская гордится своими сыновьями и дочерями. Юрий Кудаков и Ольга Архипова — не просто талантливые творцы, но и ветераны педагогического труда. По их стопам пошли ученики, которые сегодня продолжают вносить вклад в развитие культуры и просвещения чувашского народа. Их творческий тандем подарил Чувашии песни, трогающие до глубины души. В основе этих произведений — личная память: детство обоих пришлось на годы Великой Отечественной войны. Среди самых узнаваемых песен — «Çĕнтерӳ» («Победа»), «Нихӑҫан та манмастпӑр!» («Никогда не забудем!»), «Севастиан юрри» («Песня Севастиана»), «Ман çĕршыв хăрушлăхра» («Отечество в опасности»). Выпущенный ими сборник «Атте килӗ эс – шур хурӑн» («Отчий дом ты — белая берёза») стал музыкальной летописью памяти.



Пусть же песни наших земляков звучат из поколения в поколение — как набат памяти, как клятва верности Отчизне, как гимн несломленному духу нашего народа!



В. Архипова.