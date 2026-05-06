Что изменится в жилищных компенсациях для льготников с 1 июля

В России сохранится система двойной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг, включающая субсидии и льготы. Ключевым нововведением станет изменение порядка расчета компенсаций. С 1 июля 2026 года выплата на содержание жилья и отдельно на коммунальные услуги будет рассчитываться по-новому: размер компенсации на ЖКУ будет определяться не по фактическому потреблению, а исходя из установленных тарифов и нормативов.

Первый вид поддержки — субсидии (зависят от дохода)

Этот вид помощи предназначен для граждан с невысоким уровнем дохода. Субсидия предоставляется, если расходы семьи на оплату ЖКУ превышают определенную долю от совокупного дохода. Федеральный порог — 22% от общего дохода семьи.

Получить субсидию могут собственники жилья, наниматели и члены жилищных кооперативов при условии отсутствия долгов по коммунальным платежам. Оформление происходит в органах соцзащиты по месту жительства.

Второй вид поддержки — льготы

Они предоставляются гражданам определенных социальных категорий независимо от уровня их дохода. К федеральным льготникам относятся:

◽️инвалиды (I, II, III групп) и семьи с детьми-инвалидами — компенсация 50% расходов,

◽️ветераны боевых действий и участники СВО — 50% при отсутствии долгов,

◽️реабилитированные лица — 50% в пределах социальных норм,

◽️Герои России и СССР, Герои Труда — 100% освобождение от оплаты,

◽️участники Великой Отечественной войны, блокадники, узники концлагерей — 50%,

◽️чернобыльцы — 50%.

За оформлением субсидий и льгот необходимо обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.

Субсидия и льготы не исключают друг друга.

Источник: rg.ru.