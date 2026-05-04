Родители двух и более детей могут претендовать на новую выплату

С 1 июня в России вводится новая мера социальной поддержки семей с детьми – ежегодная семейная выплата. Чтобы воспользоваться правом на выплату, родителям необходимо:

— иметь официальный доход от трудовой или предпринимательской деятельности;

— российское гражданство,

— постоянно проживать в России и иметь статус налогового резидента РФ.

Возраст детей – до 18 лет или 23 лет, если ребенок является студентом очного отделения. Среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5-кратный региональный прожиточный минимум за предыдущий год (в Чувашии в 2025 году он составил 23 142 рубля).

Выплата осуществляется в виде возврата части уплаченного НДФЛ — разницы между суммой уплаченного налога и суммой, исчисленной в размере 6%.

Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно будет с 1 июня до 1 октября через Госуслуги, МФЦ или клиентские службы Отделения СФР по Чувашии.

Отделение СФР по Чувашии.