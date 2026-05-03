Соцфонд обеспечивает участников СВО и членов их семей льготами и выплатами

Важно, что ключевые выплаты назначаются автоматически благодаря цифровизации и межведомственному обмену.
- Ветераны могут проходить санаторно-курортное лечение в 12 центрах реабилитации СФР по всей стране. Здесь доступны несколько профилей лечения и восстановления, в т.ч. высокотехнологичным оборудованием. При этом государство компенсирует расходы на проезд до центра и обратно практически на любом виде транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль.
- Период участия в спецоперации засчитывается в пенсионный стаж в удвоенном размере.
- Социальные льготы: ежемесячная денежная выплата, ежемесячная денежная компенсация по военной травме, обеспечение техническими средствами реабилитации, в т.ч. с помощью электронных сертификатов.
- Семьи участников СВО могут рассчитывать на единое пособие без учета доходов мобилизованного военнослужащего, на единовременную выплату беременной жене мобилизованного, на ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного и другие меры поддержки.
