Новые возможности для качественного лечения питомцев

К 2030 году современные операционные кабинеты для лечения домашних животных и птиц появятся в 10 муниципальных округах, в том числе в Шумерле. Об этом сообщил руководитель Госветслужбы Чувашии, координатор проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия» Александр Шакин.

Первый такой кабинет уже начал работу в Чебоксарской городской станции по борьбе с болезнями животных. Операционная, оснащенная по последнему слову техники, стала частью реализации масштабной стратегии развития отрасли. На эти цели правительство республики выделило 7,5 млн рублей.



Обновление коснулось каждого этапа лечения. В распоряжении ветеринарных врачей теперь есть экспертная система УЗИ для мелких домашних животных, биохимический и гематологический анализаторы для проведения лабораторных исследований крови, передвижной цифровой рентген, позволяющий проводить глубокую диагностику даже нетранспортабельным больным животным. Операционный кабинет оснащен специализированным бестеневым освещением, что позволяет врачу работать с максимальной точностью. Для снижения кровопотерь во время операций используется современный электрокоагулятор, а для контроля состояния и реабилитации тяжёлых пациентов – системы жизнеобеспечения: от шприцевых насосов до камеры оксигенации для животных с проблемами дыхания.



Источник: cap.ru.