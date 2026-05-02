Внесены в «чёрный список» растений Чувашии

Правительством республики утвержден перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, которые подлежат выявлению, предотвращению распространения и уничтожению на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения Чувашии.

Речь о двух видах-агрессорах: борщевике Сосновского и клёне ясенелистном (американском). Эти растения не относятся к карантинным объектам и без специального регионального нормативного акта бороться с ними на заповедных территориях юридически сложно. Новое постановление даёт право проводить системное обследование ООПТ для выявления очагов борщевика и клёна ясенелистного и организовывать их уничтожение механическими, химическими и биологическими методами, а также выделять на эти цели бюджетное финансирование. На обследование территорий и первоочередные мероприятия по ликвидации растений-захватчиков выделяются средства из республиканского бюджета. На 2026 год запланировано проведение мероприятий на площади 862,63 га, в бюджете республики предусмотрены субсидии в размере более 19 млн рублей.



Источник: Минприроды Чувашии.