Дорогие жители Шумерлинского муниципального округа!

От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – 1 Мая, Днём Весны и Труда!



Этот праздник всегда символизировал единение, солидарность, стремление к созиданию и мирному труду. Он напоминает нам о важности каждого человека, о значении его вклада в общее дело, в развитие и процветание нашей Родины.



В этот день мы чествуем людей труда, профессионалов своего дела, тех, кто своим ежедневным упорством, талантом и энергией строит будущее, обеспечивает благополучие своих семей и всего нашего округа. Благодаря вашему трудолюбию, ответственности и преданности Шумерлинский округ развивается, становится краше и комфортнее.



Пусть Первомай принесет в каждый дом радость, тепло и вдохновение для новых свершений. Желаю вам крепкого здоровья, отличного весеннего настроения, успехов во всех начинаниях, реализации самых смелых планов и мирного неба над головой. Пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству, а в сердцах царят гармония и оптимизм!

С Праздником Весны и Труда!



Глава Шумерлинского муниципального округа Альберт Ксенофонтов.

