Уважаемые земляки! Дорогие друзья!



В этом году 1 мая мы в 34-й раз встречаем Праздник Весны и Труда. Раньше его отмечали как Международный день солидарности трудящихся. Но от переименования суть праздника не изменилась – он по-прежнему олицетворяет созидание, защиту трудовых прав и социальную справедливость.



В нашей стране под руководством президента Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия» проделана большая работа по развитию социальной защиты населения. Тем не менее лозунги Первомая, с которыми выходили на праздничные демонстрации наши родители, деды и прадеды, и сегодня остаются актуальными. Наша задача – ежедневно претворять их в жизнь.



В этот яркий майский день еще раз поздравляю вас с Праздником Весны и Труда и желаю мирного неба, счастья и благоденствия. Ничто и никто не сможет омрачить нашего праздничного настроения. Уверена: всё, о чем мечтаем, обязательно осуществится, и всё, что наметили, непременно реализуем. Еще раз с праздником, дорогие друзья!



Алла Салаева, депутат Государственной Думы РФ.

