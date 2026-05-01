Уважаемые шумерлинцы!

Примите самые искренние поздравления с 1 Мая — Праздником Весны и Труда!



Этот день символизирует уважение к человеку-созидателю. Именно труд объединяет нас в стремлении сделать родную землю краше, а жизнь — благополучнее. За каждым достижением нашего округа стоят золотые руки рабочих, мудрость наставников, талант инженеров и энергия предпринимателей.



Отдельная благодарность — нашим ветеранам, тем, кто заложил трудовые традиции и передал их молодому поколению. Убеждён, что только совместными усилиями мы сможем решить самые амбициозные задачи, стоящие перед Чувашией.



От всей души желаю весеннего настроения, солидарности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть работа приносит радость, а дом будет полной чашей. Крепкого здоровья, счастья и мира!

Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов.

Фото: Shutterstock/Fotodom.ru