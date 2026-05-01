Вода из Чувашии получила медали

На всероссийском конкурсе качества воды и безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА — главная вода России» компании из Чувашии — ОАО «Букет Чувашии» и АО «Санаторий «Надежда» — удостоены высоких наград.



Вода минеральная природная столовая питьевая «Букет Чувашии» газированная заняла 1 место в категории «Вода минеральная газированная». Напиток безалкогольный сильногазированный «Букет Чувашии с ароматом хмеля» на основе питьевой воды занял 3 место в категории «Безалкогольный напиток газированный».



Две бронзовые медали завоевала продукция АО «Санаторий «Надежда»: в категории «Вода минеральная негазированная» — Родник «Надежды» и в категории «Вода минеральная лечебно-столовая газированная» — «Сывлах — Здоровье».



Конкурс проходил в условиях жёсткой конкуренции: жюри, в состав которого вошли 33 эксперта, а также представители научного и бизнес-сообщества, оценило 157 образцов воды и безалкогольных напитков от 60 российских производителей.



Минсельхоз Чувашии.