Юные мастера в деле

22 апреля наша школа наполнилась творческой энергией и азартом — в этот день состоялся второй школьный чемпионат профессионального мастерства «ЮниорПрофи».

Ребята соревновались в трёх компетенциях: «Столярное дело», «Швейное дело» и «Основы социальной жизни». Состязание состояло из двух этапов. Сначала участники прошли теоретическую часть — ответили на вопросы, которые проверили их знания основ профессий столяра, швеи и повара. А затем настал черед практики — самого захватывающего момента чемпионата!



В компетенции «Столярное дело» ребята работали с ручными и электрическими инструментами. Здесь было важно не только умело обращаться с оборудованием, но и проявить внимание к деталям, ведь даже небольшая неточность может испортить всю работу. Юные столяры с честью справились с испытанием.



Участники компетенции «Основы социальной жизни» выполняли задания, близкие к кулинарному искусству: делали простую и сложную нарезку овощей и фруктов, сервировали фруктовые десерты. Жюри оценивало не только скорость и аккуратность, но и эстетику подачи.

В «Швейном деле» участникам нужно было быстро и аккуратно обработать срезы изделия и пришить фурнитуру разными способами. Точность, ловкость рук и творческий подход помогли ребятам справиться с задачей на «отлично».



Этот чемпионат стал важной репетицией перед выпускными экзаменами по профессиональной трудовой подготовке для девятиклассников. А ученики младших классов получили бесценный опыт и мотивацию: теперь они знают, к чему стремиться, и смогут попробовать свои силы в будущем на ежегодном чемпионате «Абилимпикс», который объединяет сотни талантливых ребят.

Поздравляем всех участников чемпионата «ЮниорПрофи», благодарим за старание, упорство и яркие результаты.



Педагоги Шумерлинской школы-интерната.