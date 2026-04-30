Сигнал предупреждает об угрозе

Услышав сигнал «Ракетная опасность» или «Авиационная опасность», действуйте быстро

и соблюдайте меры предосторожности. Не поддавайтесь паническим настроениям.

Общие правила: держитесь подальше от окон, стекла, лёгких конструкций и автомобилей. Укрывайтесь в капитальных зданиях, подвалах, подземных переходах, паркингах. Если укрытия нет — найдите углубление, выступ, бетонную конструкцию.



На улице: бегом в ближайшее капитальное укрытие. Если укрытия нет, займите углубление, встаньте за бетонную конструкцию или выступ.



В транспорте: остановитесь на обочине, покиньте автомобиль, укройтесь в ближайшем капитальном здании или подвале. После взрывов быстро переместитесь к безопасному укрытию.



Дома: отключите газ, воду, электричество. Спуститесь в подвал, не выходя на улицу. Если подвала нет, укройтесь в помещении без окон (ванная, кладовая, коридор) по правилу «двух стен»: между вами и улицей — минимум две стены. Сядьте на пол у несущей стены, желательно в углу.



На работе: остановите работу, по возможности отключите оборудование. Следуйте указаниям руководителя и плану эвакуации. Направляйтесь в убежище или подвал. Если нельзя покинуть рабочее место, используйте ближайшее укрытие.



В торговом центре: оставайтесь внутри, следуйте указаниям персонала. Отойдите от витрин и стеклянных конструкций. Переместитесь в центр здания или подвал. Ищите красные стрелки или указатели к укрытиям.



В учебном заведении: прекратите занятия, действуйте по указанию педагога. Укройтесь в убежище или помещении без окон (желательно с вентиляцией и двумя выходами). Сядьте на пол у несущей стены в углу.



После тревоги: покидайте укрытие только после сигнала «Отбой» или разрешения администрации.

На улице смотрите под ноги, не трогайте неразорвавшиеся предметы, держите детей рядом.

При обнаружении осколков, БПЛА немедленно звоните 112, ждите прибытия служб.



Категорически запрещено: игнорировать сигналы опасности, оставаться в кабинетах, особенно на верхних этажах, пользоваться лифтами во время тревоги, подходить к окнам, выходить на балкон или лоджию, пытаться эвакуировать автомобиль во время сигнала, распространять непроверенную информацию и слухи, вести фото- или видеосъёмку.