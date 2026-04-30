Конец апреля — это время ключевых культурных и государственных праздников в Чувашии.

25 апреля — День чувашского языка и день рождения просветителя чувашского народа

И.Я. Яковлева. 29 апреля — День государственных символов Чувашской Республики.



В нашей школе прошли по-настоящему яркие и запоминающиеся мероприятия, посвященные трем значимым датам. Эти праздники стали поводом для глубокого разговора о духовных истоках и национальной гордости.



Дни чувашского языка начались с коллективного просмотра историко-документального фильма «История великого народа», повествующего историю становления чувашского народа с древнейших времён до появления самоназвания этноса чуваши. Теплую и трогательную атмосферу создала мультимедийная презентация «О тебе, моя Чувашия!», подготовленная при участии самих детей.



Ведущие доступно и проникновенно рассказали об истории возникновения праздников, о том, какую неоценимую роль сыграл И.Я. Яковлев в создании чувашской письменности и открытии школ для тысяч детей. Ученики с интересом узнали, какой глубокий смысл заложен в государственных символах Чувашской Республики.



Кульминацией праздника стали творческие номера. Школьный хореографический коллектив своим зажигательным танцем «Моя Чувашия» подарил зрителям море позитива.



Л. Арсентьева, педагог Шумерлинской школы-интерната.