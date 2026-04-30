Родовый сертификат – мера поддержки в рамках нацпроекта «Семья»

С начала года более 7 тыс. женщин и новорожденных Чувашии получили услуги по родовым сертификатам Соцфонда.

Родовый сертификат позволяет оплатить услуги женской консультации, получить медицинскую помощь во время родов и в послеродовой период, а также профилактические осмотры детей до года. Он оформляется на любом сроке беременности, в том числе при посещении женской консультации или уже в роддоме. Он также может быть оформлен детской поликлиникой, если ребенка прикрепили к ней в первые 3 месяца после рождения и роженица не получала его ранее.

Родовый сертификат – электронный, поэтому представлять в медицинское учреждение бумажный бланк не нужно, все необходимые сведения передаются между учреждениями при межведомственном взаимодействии.



Будущая мама, получившая сертификат, может выбрать клинику в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), где она будет наблюдаться и рожать. Соцфонд оплатит услуги медицинских организаций, оказанных женщинам, на основании поступивших благодаря цифровизации сведений.



Отделение СФР по Чувашии.