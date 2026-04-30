Расскажите о своём герое

С 23 апреля начался прием заявок в «Бессмертный полк онлайн». Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы на сайте 2026.polkrf.ru и на экранах всей

страны, сообщают в пресс-службе движения.

Чтобы принять участие, подайте до 6 мая включительно заявку на сайте, в мини-приложениях сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» или «МАКС». В личном кабинете разместите фотографию и информацию о своем герое.

Сведения поступающих анкет пройдут модерацию с привлечением профессиональных историков, чтобы предотвратить попытки фальсификации истории, появление фейковых страниц и неуместного контента.



Онлайн-шествие 9 мая начнется в 12:00 по местному времени.

