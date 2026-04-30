Принято решение не проводить парад

27 апреля Глава Чувашии Олег Николаев в своем МАКС-канале сообщил о принятом решении не проводить в этом году Парад Победы, акцию «Бессмертный полк» в очном формате и праздничный салют. Это связано с мерами по обеспечению безопасности жителей республики.

Но на локальных площадках все памятные и праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, состоятся, отметил руководитель региона. По каждому событию утверждены паспорта безопасности, обеспечено тесное взаимодействие с оперативными службами, тщательно отработаны необходимые алгоритмы. Подготовка к празднику продолжается в штатном режиме.

Подготовила Н. Владимирова.