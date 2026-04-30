30 Апр

Партпроект «Единой России» учит жителей управлять своим домом

Жилищно-коммунальное хозяйство – та сфера, в которой и проблемы никогда не кончаются, и касаются они практически каждого жителя. Некоторая часть обращений и жалоб, поступающих от граждан, касается взаимодействия с управляющими компаниями.


Чтобы научить жильцов делать это эффективно, в правовом поле, «Единая Россия» в Чувашии запустила партийный проект «Школа ЖКХ». Начался он со столицы республики.


В Чебоксарах проходят лекции и семинары для населения по теме грамотного управления многоквартирным домом. Последний на днях состоялся в столичной библиотеке им. Агакова. Депутат Чебоксарского городского Собрания Р. Мамиконян, директором Управления жилфондом г. Чебоксары А. Шестаков и руководитель юридической фирмы «Защита» П. Карымов рассказали жителям о том, как организовать общее собрание собственников без ошибок и протокольных нарушений, о законных правах при общении с УК, об обязанностях собственников, об участии в региональной программе «Ниме — народный бюджет», на реальных примерах соседних МКД показали, как грамотно управлять домами.


Как отмечают организаторы просветительского проекта, запрос на получение таких знаний высокий, поэтому география встреч будет расширяться.


Н. Васильева.

Похожие записи '