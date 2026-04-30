Партпроект «Единой России» учит жителей управлять своим домом

Жилищно-коммунальное хозяйство – та сфера, в которой и проблемы никогда не кончаются, и касаются они практически каждого жителя. Некоторая часть обращений и жалоб, поступающих от граждан, касается взаимодействия с управляющими компаниями.



Чтобы научить жильцов делать это эффективно, в правовом поле, «Единая Россия» в Чувашии запустила партийный проект «Школа ЖКХ». Начался он со столицы республики.



В Чебоксарах проходят лекции и семинары для населения по теме грамотного управления многоквартирным домом. Последний на днях состоялся в столичной библиотеке им. Агакова. Депутат Чебоксарского городского Собрания Р. Мамиконян, директором Управления жилфондом г. Чебоксары А. Шестаков и руководитель юридической фирмы «Защита» П. Карымов рассказали жителям о том, как организовать общее собрание собственников без ошибок и протокольных нарушений, о законных правах при общении с УК, об обязанностях собственников, об участии в региональной программе «Ниме — народный бюджет», на реальных примерах соседних МКД показали, как грамотно управлять домами.



Как отмечают организаторы просветительского проекта, запрос на получение таких знаний высокий, поэтому география встреч будет расширяться.



Н. Васильева.