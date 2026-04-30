30 Апр

Партпроект «Единой России» доказывает: искусство доступно каждому

Фестиваль творчества «Весеннее вдохновение» среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Детской школе искусств Новочебоксарска. Этот праздник, по-настоящему день открытий и тепла организован в рамках проекта «Единая страна — доступная среда партии «Единая Россия».


Каждый, кто стал участником фестиваля, нашёл занятие по душе под руководством опытных наставников: кто-то  учился лепке из белой глины, кого-то привлекли занятия по вокалу, некоторые открыли для себя мир компьютерного дизайна. Атмосферу  настоящего искусства без ограничений создавали и выставка работ местных мастеров, и концерт.


Н. Васильева.

