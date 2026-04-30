Дорогие шумерлинцы! Уважаемые земляки!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот день объединяет всех, кто ежедневным трудом создаёт благополучие нашей республики и всей страны. Мы по праву гордимся успехами промышленников и аграриев, учителей и врачей, инженеров и рабочих — каждого, кто вкладывает силы, знания и душу в развитие родной Чувашии и ее округов.

Первомай является символом обновления, надежды и глубокого уважения к человеку труда. Эти ценности для нас неизменны. Наша общая созидательная энергия помогает преодолевать любые вызовы и достигать новых высот.

Пусть весеннее тепло подарит вам хорошее настроение, а труд приносит радость и заслуженное признание. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка и мирного неба над головой.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов.