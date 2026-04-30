Ах, эта магия баяна!

В современном мире, где цифровые технологии всё чаще заменяют живое звучание инструментов, особенно важны люди, бережно сохраняющие традиции академического музыкального искусства. Преподаватель по классу баяна и аккордеона Детской школы искусств № 1, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Светлана Валентиновна Струкова – одна из них. Вся ее профессиональная жизнь – это безграничная любовь к музыке и Его Величеству Баяну.

Эта любовь зародилась в раннем детстве. Уроженка деревни Шумерли как сейчас помнит, что буквально замирала, когда начинали играть деревенские баянисты. Волшебный тембр инструмента, его многогранность и глубина звучания производили на юную душу неизгладимое впечатление. «Я сказала родителям, что хочу научиться играть на этом чудо-инструменте, и папа отвел меня в городскую музыкальную школу», — вспоминает сегодня с улыбкой наша собеседница.



Училась Светлана легко и с большим желанием. На занятиях девчушка не просто осваивала технику игры — она училась чувствовать музыку, передавать через неё свои эмоции и переживания. Искренняя любовь к инструменту, упорные занятия и поддержка педагога Сергея Михайловича Гущина помогли раскрыть талант и заложили прочный фундамент для дальнейшего развития. Преподаватель взрастил в способной ученице будущего музыканта и настоятельно рекомендовал ей после восьмилетки поступать в музыкальное училище. И в 1980 году наша героиня стала студенткой отделения народных инструментов Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова.



«Я попала к замечательному педагогу Виктору Ивановичу Шелепову и окончательно поняла, что баян — моя судьба…» — говорит она сегодня.



Ответственная и целеустремленная девушка с головой окунулась в учебу и буквально жила инструментом. «Я могла по 5-6 часов не уставая заниматься на баяне», — вспоминает себя Светлана Валентиновна. Окончив училище с отличием, она продолжила профессиональное образование в Горьковской государственной консерватории им. М.И. Глинки на кафедре народных инструментов. По окончании получила квалификацию концертного исполнителя и преподавателя.

В 1989 году квалифицированным специалистом вернулась в Шумерлю и была принята на работу в родную детскую музыкальную школу преподавателем по классу баяна и аккордеона.



Научить ребенка играть на баяне требует особых усилий. Как известно, баян – один из сложных инструментов на начальном этапе освоения. Во-первых, у него две совершенно разные по строению клавиатуры, каждую из которых необходимо соединить в своей голове воедино. Для маленького ребенка это очень сложный процесс. К тому же баянисты не имеют возможности визуального контроля над клавиатурой. И наипервейшая задача педагога — выработать у ребенка навык умозрительных представлений.



«Начальный этап освоения ребенком инструмента – работа огромная и кропотливая, — делится педагог тонкостями преподавания. — Каждый палец, каждая мышца должны быть под контролем! Если вовремя не научить ребенка базовым знаниям: правильной посадке, постановке рук, управлению мехом, он будет уставать и к занятиям может потерять интерес».



Игра на баяне и на любом музыкальном инструменте, утверждает педагог, развивает не только музыкальные способности, но и память, чувство ритма, внимание. Дети, которые занимаются музыкой, более организованы, дисциплинированы, способны на многозадачность. «Я замечаю, что ученики моего класса хорошо учатся в школе, что не может не радовать», — отмечает педагог.

В этом учебном году на попечении С.В. Струковой 13 учеников – 11 баянистов-мальчиков и две девочки-аккордеонистки. Все дети разные и к каждому нужно найти свой подход, подобрать программу, выработать индивидуальную методику обучения. Для этого в Детской школе искусств созданы все условия. «Руководство в лице директора О.В. Сурковой поддерживает любые начинания и инициативы педагогов, грамотно направляет и вдохновляет», — подчеркнула в нашем разговоре Светлана Валентиновна.



Класс С.В. Струковой — это не просто кабинет, а настоящая творческая лаборатория, где упорным трудом и любовью к музыке раскрываются таланты и достигаются результаты. Педагог не просто учит играть на инструменте — она прививает своим ученикам уважение к музыкальной культуре, вдохновляет на творчество и труд, помогает найти свой путь в музыке.



Особое место в педагогической деятельности любого педагога занимает подготовка учеников к престижным конкурсам и фестивалям. Этот сложный и ответственный процесс – от выбора репертуара и отработки техники игры до работы над сценическим образом и преодолением волнения – как правило, приносит свои плоды.



Благодаря тщательной подготовке ученики Светланы Валентиновны становятся дипломантами и лауреатами различных музыкальных состязаний. Достаточно назвать имена Семена Вершинина, Василия Маркина, Богдана Аношина, в свое время становившихся победителями и призерами творческих конкурсов не только регионального, но и всероссийского, и международного уровней. Их успехи — это не только демонстрация мастерства под началом преподавателя, но и дань уважения любимому инструменту.



Педагогу отрадно, что ее ученики продолжают музыкальное образование. Так, Алексей Семенов окончил Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова и в настоящее время является студентом Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова.



Светлана Валентиновна и лично принимает участие в профессиональных конкурсах. Так, в 2025 году она стала победителем республиканского тура Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» и представляла нашу республику на региональном этапе в городе Саратове.



За достигнутые успехи в профессиональной деятельности фотография С.В. Струковой в прошлом году была размещена на Доске почета на центральной площади города.

Светлана Валентиновна не устает развиваться в профессии: регулярно выезжает на курсы повышения квалификации, принимает участие в обучающих семинарах, дистанционно учится у именитых музыкантов. Шумерлинский педагог и сама охотно делится опытом с коллегами: выступает с докладами на профессиональных конференциях, дает открытые уроки и мастер-классы.

За долгие годы служения музыке С. В. Струкова заслужила авторитет в профессиональном сообществе. Светлану Валентиновну часто приглашают участвовать в качестве эксперта, члена или председателя жюри на конкурсах различного уровня. Это свидетельствует о признании ее знаний, опыта и способности объективно оценивать работы и достижения юных музыкантов и других профессионалов.



Преданный профессии музыкант признается, что баян для нее – больше, чем инструмент. Это её верный спутник, способ общения с миром и средство передачи эмоций. «На работу я хожу с удовольствием, — признается преподаватель. — Мне нравится наблюдать, как в процессе работы у ребенка проявляется неподдельный интерес к баяну, к занятиям, как загораются глаза. Я ежедневно вижу результат своего труда, и это счастье!»



Светлана Валентиновна Струкова искренне верит, что популяризация баяна в будущем станет только развиваться. И магия этого поистине народного инструмента с уникальным звучанием и богатой историей будет всегда вдохновлять и удивлять не только современные, но и последующие поколения музыкантов и слушателей.

Сегодня Светлану Валентиновну радуют успехи талантливого Данилы Федорова. Личное портфолио юного баяниста впечатляет! За последние годы он неоднократно становился обладателем Гран-при и лауреатом 1-х степеней престижных международных фестивалей и конкурсов. Только в этом году на счету юноши Гран-при II Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Наследники великого баса», Гран-при VI Межрегионального конкурса музыкального творчества юных исполнителей «Маленький музыкант». На XI Республиканском фестивале музыки «Молодые таланты» на сцене Чувашской государственной филармонии одаренному юноше аккомпанировал инструментальный ансамбль симфонической капеллы. Выступление шумерлинца никого не оставило равнодушным и снискало бурные аплодисменты зрителей.



Буквально две недели назад Данила успешно принял участие в XI Международном конкурсе-фестивале исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони «Феерия аккордеона» в Казани и был удостоен диплома лауреата III степени! Выйти на сцену и представить своё творчество на суд жюри, перед выдающимися, титулованными исполнителями — невероятная ответственность. За этим стоят ежедневный труд, огромная сила воли, максимальная собранность, выдержка и, конечно, большая любовь к музыке!

Ольга Дмитриева.