В десяти округах Чувашии обновят дома культуры

Кабинет Министров республики утвердил распределение субсидий на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек. На эти цели выделено 28,5 млн рублей.

Средства получат 10 муниципальных округов: Алатырский, Батыревский, Ибресинский, Канашский, Козловский, Порецкий, Цивильский, Шумерлинский, Яльчикский и Янтиковский.

В Минкультуры Чувашии отметили, что финансирование позволит обновить звуковое, световое и сценическое оборудование, закупить мебель, провести ремонт, а также повысить комфорт и безопасность для посетителей и творческих коллективов.

Дома культуры остаются центрами притяжения для тысяч жителей республики. Их обновление — это вклад в развитие творчества и досуга, а также повышение качества жизни в каждом округе.

Источник: чувашинформ.рф