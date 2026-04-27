Подтвердить гражданство ребенка стало проще

С 26 апреля 2026 года у российских семей появилась возможность подать заявление о подтверждении гражданства новорожденного в электронном виде через портал «Госуслуги». Расширяется и круг лиц, которые могут подать такой документ.

Теперь достаточно заполнить форму онлайн, а готовое решение придет в личный кабинет в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.

Возможность подать заявление в бумажном виде, разумеется, сохраняется для тех, кому такой вариант удобнее.

Еще одно важное нововведение — расширение круга лиц, которые могут подать такое заявление. Помимо родителей, право на это получили усыновители, а также уполномоченные представители органов опеки и попечительства.

Источник: rg.ru.