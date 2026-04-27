Пенсии и пособия за май Отделение СФР по Чувашии перечислит досрочно

Досрочная пенсия за май будет перечислена на банковские карты до 30 апреля. Выплаты получат те, кому пенсия доставляется 4 числа. Далее доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты с учетом режима работы почтовых отделений. Уточнить информацию о доставке пенсий в связи с майскими праздниками можно в отделениях «Почты России».

Досрочная выплата в связи с праздниками коснется и пособий на детей. Для удобства родителей большинство детских пособий выплачивается в единый день – 3 числа текущего месяца за предыдущий. Учитывая, что 3 мая является выходным днем, график выплат сдвигается.

Единое пособие до 17 лет и по беременности, пособие по уходу за ребенком неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву за апрель родителям будет начислено 29-30 апреля. Если родители получают пособия через Почту России, доставка пройдет с учетом режима работы почтовых отделений по утвержденному графику.

