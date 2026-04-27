Отправка гуманитарного 17-го груза в госпитали ЛНР

Организаторы сбора: ЧРОО «Союз женщин Чувашии», региональное Женское движение «Единой России», Фонд развития Чувашии «Перле»

В сборе груза активно приняли участие:

Канашский транспортно — энергетический техникум город Канаш , работниками были собраны денежные средства в сумме 150 тысяч рублей и закуплены сантехнические и электрическое оборудование ( кабеля, провода , сантехнические трубы , смесители и тому подобное для монтажа водонагревателей ,которые фонд «Перле» привозил в прошлую поездку в Луганскийгоспиталь)

Депутат Госсовета Степанов Федор Михайлович приобрел офисные стулья, которые необходимо в госпитале .

Ибресинский женсовет привезли огромное количество туалетной бумаги ,средства личной гигиены , детские письма

Женское движение единой России г. Чебоксары, а именно все детские сады приняли активное участие в сборе и привезли огромное количество одноразовых пелёнок, простыней.

В этом сборе так же приняли участие и школьники города Москвы. В прошлой поездке сотрудник фонда Надежда Савельева привезла гумгруз в луганский госпиталь https://vk.com/wall-216277551_952. Там и познакомилась с бойцом Иваном, с позывным «Балу». Родом он из Москвы, в прошлом кадровый военный, ушел в 2022 году добровольцем на фронт с верными псами Балу и Челита.

Боец «Балу» был так впечатлен объемом помощи от жителей Чувашии, что рассказал об этом своей семье: в Чувашии есть фонд «Перле» и Союз женщин Чувашии, которые очень активно помогают фронту и госпиталям. Семья бойца была удивлена рассказу. Особенно впечатлился сын, который заканчивает 9 кадетский класс школы № 2072 г. Москва. Поделился об этом с одноклассниками, рассказал, как Чувашия помогает фронту и госпиталям. Дети предложили родителям отказаться от выпускного и собрать деньги на помощь фронту. Связались с фондом «Перле», передали детские письма, талисманы, псалтырь 90 на цепочке, шевроны и дизельный генератор. И даже дали позывной генератору в честь класса, а именно «9-к».

Наша республика не только помогает фронту ,но уже и объединяет и мотивирует присоединиться к помощи госпиталям людей из других регионов.