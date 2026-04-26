Наш вклад в победу

Вся школа собирала жестяные банки — не на переработку, а на передовую. Обычные консервные банки, собранные за учебный год, превратились в десятки окопных свечей. Их делают восьми- и девятиклассники Шумерлинской школы-интерната под руководством учителя трудового обучения В.М. Сайфуллина.



Из жестянок и картона получаются свечи, которые помогают бойцам обогреться, вскипятить воду и просто иметь свет в окопе. К каждой свече школьники мастерят подставки, чтобы стояла устойчиво даже на неровном грунте.

«Это наш маленький вклад в большую победу», — говорят в интернате.

Л. Веселкина, В. Сайфуллин.