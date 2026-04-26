Корпоративный демографический стандарт: работодателей приглашают присоединиться к инициативе

В Чувашской Республике реализуется корпоративный демографический стандарт — комплекс рекомендаций для работодателей, призванный помочь сотрудникам гармонично сочетать профессиональные обязанности с семейной жизнью. Данная инициатива направлена на поддержку семей и улучшение демографической ситуации в республике.

Рекомендации по разработке и внедрению корпоративного демографического стандарта для организаций республики утверждены 31 марта 2026 г. протоколом заседания Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, носят гибкий характер и могут адаптироваться под возможности каждой конкретной организации.



Корпоративный демографический стандарт может включать механизмы реализации по пяти направлениям: содействие в совмещении профессиональных и семейных обязанностей (неполное рабочее время, гибкий график, отпуск в удобное для работника с детьми время), обеспечение социальной поддержки работников с семейными обязанностями, семьи, материнства, отцовства и детства (выплата материальной помощи по случаю рождения ребенка, выплата материальной помощи по случаю значимых семейных событий), забота о здоровье работников и их детей (полная или частичная компенсация стоимости медицинских программ по ведению здорового образа жизни, расходов на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение), укрепление и популяризация семейных ценностей (организация поздравлений и чествований работников со значимыми семейными событиями, поддержка инициатив работников и профсоюзных организаций по организации и проведению корпоративных семейных мероприятий), привлечение молодых сотрудников и закрепление квалифицированных кадров (единовременные выплаты при трудоустройстве, система скидок на приобретение производимых организацией товаров или товаров компаний-партнеров). Меры поддержки молодых специалистов и работников с семейными обязанностями могут быть реализованы в любом сочетании организациями всех форм собственности, вне зависимости от отраслевой принадлежности и размера организаций в соответствии с их финансовыми и организационными возможностями.



Эффективность внедрения корпоративного демографического стандарта поможет измерить специальный КПД-рейтинг (корпоративная поддержка демографии), который будет учитывать доброжелательность работодателя к работникам с детьми, мотивирование их к созданию семьи, рождению детей. Рейтинг вычисляется на основании трёх ключевых показателей, характеризующих семейное положение и деторождение сотрудников компании: доля работников, состоящих в зарегистрированном браке; среднее количество детей в возрасте до 6 лет на одного работника; среднее количество детей на одного работника.



Реализация мероприятий корпоративной социальной политики внесет значимый вклад в достижение национальных целей развития страны в сфере демографического развития и повышения благосостояния семей с детьми. Одновременно данные мероприятия будут способствовать повышению лояльности работников, усилению их мотивации к качественной трудовой деятельности, укреплению репутации ответственного работодателя, повышению конкурентоспособности организации.

Минтруда Чувашии.