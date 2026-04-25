Пострадавшие в аварии на Чернобыльской АЭС получают выплаты

Отделение Соцфонда России по Чувашии оказывает меры социальной поддержки ликвидаторам чернобыльской аварии, их семьям, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие иных техногенных катастроф. Ежегодно к 1 апреля отделение принимает решение о предоставлении ежегодных выплат в беззаявительном порядке.



Социальная поддержка сегодня оказывается более 660 пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС. Ликвидаторы аварии, которые стали инвалидами, получают единовременную компенсацию за вред, нанесенный здоровью: инвалиды I группы – 51,1 тыс. руб., инвалиды II группы – 35,8 тыс. руб., инвалиды III группы – 25,6 тыс. руб. Компенсация за вред, нанесенный здоровью, составляет 2555,7 руб. в год для инвалидов I и II групп, 2044,58 руб. в год для инвалидов III групп. Единовременная компенсация по потере кормильца для семей составляет 51,1 тыс. руб.



Для получения компенсационных выплат указанной категории лиц необходимо представить заявление в форме электронного документа через «Госуслуги» или обратиться с заявлением и подтверждающими документами в клиентскую службу отделения либо в МФЦ. В списке необходимых документов: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и удостоверение лица, подвергшегося радиации. Документы для граждан, потерявших кормильца: свидетельство о смерти, удостоверение чернобыльца, выданное умершему кормильцу; заключение об установлении причинной связи между смертью кормильца и последствиями чернобыльской катастрофы; документы, подтверждающие родственные отношения получателя компенсации с умершим кормильцем, например, свидетельство о рождении.

Отделение СФР по Чувашии.