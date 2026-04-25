Ко Дню скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля, сотрудники Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи объявили акцию

«Первая помощь в школах». Акция запущена в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее».

Цель проекта — повышение осведомленности подрастающего поколения о важности своевременного и правильного оказания первой помощи. Инициаторы проекта уверены, что знания, полученные школьниками, могут стать решающим фактором в экстренных ситуациях, спасая жизни не только их близких, но и окружающих.



Одними из первых участников акции стали ученики и педагоги шумерлинской школы № 1. Занятия с детьми провели главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Чувашии Алексей Смирнов и главный фельдшер Марина Батурина. Школьники с большим интересом осваивали методы, применяемые в экстремальных условиях.



Важной частью мероприятия стало выступление участника СВО Александра Козлова. Его личный опыт, полученный в зоне боевых действий, наглядно продемонстрировал, что навыки оказания первой помощи — это жизненно важный инструмент, который может определить исход критических ситуаций. Его рассказ был наполнен эмоциями и стал для ребят мощным стимулом к изучению предмета.



Также в рамках проекта на территории школы был организован «Сосудистый патруль». Педагогам и работникам школы измерили артериальное давление, уровень сахара и кислорода в крови, сделали ЭКГ на аппарате «Миокард-25», который при помощи искусственного интеллекта даёт возможность получить заключение дистанционно «у постели больного». Данные аппараты были закуплены при поддержке Правительства Чувашской Республики. Каждый пациент получил консультацию специалистов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и по раннему выявлению факторов риска.

По информации школы № 1.