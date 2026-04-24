Эхо трагедии

В 1986 г. мы впервые осознали, насколько хрупкой может быть наша власть над силами, которые мы сами же и пробудили.

Чернобыльская АЭС была гордостью советской энергетики. Возведенная на севере Украинской ССР, в 18 километрах от Чернобыля и в 150 километрах от Киева, всего в 16 километрах от границы с Белоруссией, она олицетворяла мощь мирного атома. Станцию строили поэтапно: в 1970 г. неподалеку для сотрудников и их семей вырос современный город-спутник Припять. 27 сентября 1977 г. первый энергоблок станции с реактором мощностью 1 тысяча МВт был подключен к энергосистеме Советского Союза. Позднее вступили в строй еще три энергоблока, ежегодная выработка энергии станции составляла 29 млрд киловатт-часов.



Первая авария грянула на станции 9 сентября 1982 г. Тогда во время пробного пуска 1-го энергоблока не выдержал один из технологических каналов реактора. Пострадавших не было, однако на устранение последствий этого чрезвычайного происшествия потребовалось почти 3 месяца. Следующая авария произошла 26 апреля 1986 г. в 1 час 23 минуты 40 секунд. На четвертом блоке проводились испытания турбогенератора. Во время эксперимента персонал отключил систему аварийного охлаждения реактора. В 1 час 23 минуты по московскому времени управляемая ядерная энергия вырвалась из-под контроля: прогремел взрыв, полностью разрушивший активную зону, за которым последовал страшный пожар.



Трагедию первое время скрывали и общество впервые узнало о ней только вечером 28 апреля. Глава советского государства Михаил Горбачев решился на официальное выступление перед страной и миром лишь спустя полмесяца после катастрофы – 14 мая 1986 г. Газета «Советская Чувашия» от 16 мая 1986 г. опубликовала это послание: «Добрый вечер, товарищи! Все вы знаете, недавно нас постигла беда – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля…» В своей речи руководитель страны первым публично назвал имена непосредственных жертв взрыва, отдав им дань памяти: «И всё же принятые меры не смогли уберечь многих людей. В момент аварии погибли два человека – Шашенок Владимир Николаевич – наладчик систем автоматики, Ходемчук Валерий Иванович – оператор АЭС».



Истинные размеры катастрофы стали понятны далеко не сразу. За официальными отчетами стоит ужас, который невозможно переоценить. Перерабатывая сухие данные, мы видим истинный масштаб. Уже 27 апреля из Припяти вывезли 47,5 тысячи жителей, а позже – население 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Всего в течение мая 1986 г. из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции были отселены около 116 тысяч человек. Пожар бушевал 10 суток и за это время в атмосферу попало около 14 эксабеккерелей радиоактивных веществ (порядка 380 миллионов кюри). Радиоактивное пятно покрыло более 200 тысяч квадратных километров, из которых 70 % пришлось на Украину, Белоруссию и Россию. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей, Гомельская и Брянская области. Загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции.



Чернобыльская катастрофа не обошла стороной и Чувашию. Хотя республика находится далеко от Припяти, радиоактивное облако задело ее территорию, а главное – в зону происшествия отправились тысячи наших земляков, чтобы ценой своего здоровья закрыть дорогу радиации. Около 600 тысяч ликвидаторов со всего СССР принимали участие в тушении пожаров и расчистке. С 1986 по 1990 гг. из Чувашии там работали около 2 тысяч человек – пожарные, врачи, медсестры и др. Сегодня в живых осталось меньше половины из них. Отразилась авария и на судьбах жителей республики: 669 граждан пострадали от радиационного воздействия. Из зон жесткого радиационного контроля в чувашский край прибыли 87 семей эвакуированных и переселенных. Всего в республике насчитывается 2229 семей, члены которых пострадали в радиационных катастрофах.



Как только было объявлено во всеуслышание о случившемся, жители Чувашии бросились поддерживать чернобыльцев: в редакции газет стали поступать многочисленные письма трудящихся с выражением искреннего сочувствия и сообщения о переводе денежных средств. Не оставались в стороне и местные радиостанции с телевидением.



Газета «Советская Чувашия» начала вести колонку под названием «В фонд помощи чернобыльцам». 21 мая 1986 г. читаем: «Переходящее Красное знамя ВЦСПС и Министерства культуры СССР с денежной премией присуждено Чувашскому республиканскому краеведческому музею – за лучшие показатели в культурно-шефской работе на селе в 1985 году. На собрании коллектива решено перечислить премию в фонд пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной электростанции…» Однако не только коллективные взносы, но и частные пожертвования поступали в фонд помощи: «Откликнувшись на патриотический призыв перечислить заработок одного дня в фонд помощи пострадавших на Чернобыльской АЭС, чувашский писатель Г. Луч одним из первых внес сто рублей из своего гонорара. Свою помощь в ликвидации последствий аварии предложили также писатели Н. Терентьев, М. Юхма, А. Галкин, Р. Сарби, В. Енеш, И. Иванов, которые в фонд помощи отдали значительную сумму денег».



Благородный и самоотверженный пример показала А. Михеева, персональный пенсионер республиканского (РСФСР) значения: «Хочу помочь чернобыльцам, пострадавшим в беде. Я прожила долгую и счастливую жизнь… Не жалея сил, работала на ударных стройках. Не пугали меня никакие трудности. Последние 24 года трудилась на Чебоксарском агрегатном заводе. Недавно вышла на пенсию, но не могу остаться в стороне от забот народа. Свою первую месячную пенсию я перечислила в фонд помощи чернобыльцам. Знаю, что только так, объединив усилия, осилим мы беду и быстрее ликвидируем последствия аварии».



Время шло, становилось очевидно: ликвидаторам нужна собственная организация для защиты прав. Понимая, что их голос должен звучать громче, участники ликвидации решили объединиться для защиты своих интересов. 3 мая 1990 г. в Чебоксарах состоялось собрание горожан – участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людей, эвакуированных из зон повышенной радиоактивности, на котором присутствовали 134 человека. На собрании выступал член исполнительного комитета Всесоюзного движения «Союз «Чернобыль» Валерий Бобков. В тот же день было принято решение о создании в республике организации «Союз «Чернобыль».

Первая учредительная конференция республиканской организации чернобыльцев состоялась 19 мая 1990 г. На мероприятии утвердили устав, избрали президентом участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС В. Бобкова, а также руководящие органы – исполком в количестве 60 человек, бюро из состава членов исполкома в количестве 15 человек и ревизионную комиссию в количестве 3 человек.



В России был установлен День памяти, который отмечает 26 апреля. В 2012 г. название было изменено на «День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф».



Чтобы никто не был забыт, организация выпустила книгу под названием «Памяти живая нить». В этом скорбном списке поименно указаны каждый чернобылец Чувашии и ликвидаторы других радиационных катастроф. По республике были открыты памятники.



Трагедия Чернобыля стала частью нашей общей памяти. Она в наших сердцах, в нашей истории, в нашем коде. И пока мы помним – подвиг не напрасен.

Госархив современной истории Чувашии.

Фото: AP