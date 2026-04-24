С СВО сразу в школу

Во вторник в школе № 1 произошел случай, который растрогал всех до слез. Папа наших учениц Богдан Чернов, только прибыв в очередной отпуск из зоны проведения СВО, не стал отсыпаться и тратить время на бытовые дела, а пришел в школу к своим дочкам.



Уставший, но с живыми и добрыми глазами, он переступил порог класса. Секунда тишины и — взрыв детской радости. Слезы счастья, крики «Папа приехал!», объятия. Девчонки не могли поверить своему счастью, а у учителей навернулись на глаза слезы.



Богдан пришел не с пустыми руками. Скромный, но такой ценный жест — букет учителю как знак благодарности педагогам за то, что в его отсутствие оберегали, учили и поддерживали дочек.

Спасибо, Богдан, за Вашу службу, за то, что остаетесь любящим отцом при любых обстоятельствах. Низкий поклон и скорейшего возвращения домой с победой!



Школа № 1.