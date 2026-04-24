«Семья героя» в Шумерле

Всероссийский фотопроект «Семья героя» побывал в нашем городе 18 апреля. Эта важная акция Комитета семей воинов Отечества призвана объединить и поддержать тех, кто стоял и стоит на страже нашей Родины.



Участвуя в фотопроекте, участники СВО и их семьи подарили нам свои уникальные истории. Это невероятно сильные и любящие люди, чьи отвага и преданность долгу заслуживают самого глубокого уважения.



В Шумерле в фотопроекте приняли участие 15 семей действующих и погибших участников специальной военной операции.



Комитет семей воинов Отечества уже не раз успешно реализовывал этот проект в Чувашской Республике. Более 500 семей по всей Чувашии смогли принять участие и поделиться своей теплотой и силой.

«Пусть проект «Семья героя» станет еще одной яркой страницей в нашей общей истории, наполненной любовью, верой и гордостью!» — отметила посетившая Шумерлю руководитель Комитета семей воинов Отечества Чувашии Ольга Владимирова.

Хочется надеяться, что проект получит дальнейшее развитие. Мы должны знать своих героев и поддерживать их семьи.



М. Павлов, участник СВО, активист Комитета семей воинов Отечества в Шумерлинском округе.