Раскрыт поджог служебного автомобиля

Чувашским линейным отделом МВД России на транспорте совместно с УФСБ России по Чувашской Республике пресечена противоправная деятельность несовершеннолетней, причастной к поджогу служебного автомобиля полиции.

В начале апреля 16-летняя жительница республики, находясь под воздействием злоумышленников из интернета, убедивших ее, что она помогает спецслужбам в поимке преступников, проникла на закрытую территорию стоянки служебного автотранспорта в одном из отделов транспортной полиции в Чебоксарах и, используя горючую смесь, подожгла служебный автомобиль полиции.



Девушку задержали на месте совершения преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до 20 лет. Заказчики преступления устанавливаются.



Пресс-служба УТ МВД России по ПФО.