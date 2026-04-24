Память о шумерлинских чернобыльцах увековечат книгой

26 апреля 1986 года, ровно 40 лет назад, мир столкнулся с самой масштабной и разрушительной техногенной катастрофой XX века — аварией на Чернобыльской атомной электростанции. В результате аварии произошёл выброс большого количества радиоактивных веществ в окружающую среду. Катастрофа оказала значительное влияние на жизнь миллионов людей. В категорию риска вошли сотрудники Чернобыльской АЭС, ликвидаторы последствий аварии, эвакуированные граждане и жители территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Наиболее сильно пострадали регионы России, Украины и Белоруссии, в то время

как европейские страны испытали меньшее воздействие.

В числе ликвидаторов чернобыльской катастрофы были и шумерлинцы, которые наряду с другими участниками проявили мужество и самоотверженность при работе в условиях высокого радиоактивного заражения. В честь 40-летия со дня чернобыльской аварии в редакции газеты «Вперёд» готовится к выходу книга «Подвиг шумерлинцев в ликвидации чернобыльской катастрофы», которая очень важна для увековечивания памяти наших земляков.

На днях мы встретились с исполняющим обязанности председателя Шумерлинской организации Союза «Чернобыль» России Вячеславом Михайловичем Красильниковым, чтобы подробнее узнать о подготовке этой книги и о деятельности организации в целом.

Вячеслав Михайлович, расскажите, сколько шумерлинцев приняли участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы?

Авария, произошедшая на Чернобыльской АЭС, принесла нашим гражданам горе и страдания вследствие радиационного заражения огромных территорий и нанесла материальный ущерб как государству, так и простым людям. Нельзя забыть, что наш народ проявил сплоченность, стойкость и мужество и это позволило максимально предотвратить распространение радиации на большие территории и обеспечить жизнедеятельность в прилегающих областях нашей Родины.

Среди сотен тысяч военных, ученых, инженеров и строителей были и 126 шумерлинцев, призванных из запаса военкоматом. Их имена войдут в книгу памяти, о каждом из них собрана определенная информация. К сожалению, в настоящее время в живых осталось лишь 29 чернобыльцев.

Как велась работа над будущей книгой «Подвиг шумерлинцев в ликвидации чернобыльской катастрофы»?

Долгие годы наша местная организация Союза «Чернобыль» России под руководством председателя Г.В. Каленова собирала, обобщала информацию, вела работу с военными архивами, особенно с архивом Ленинградского военного округа. В феврале текущего года администрацией Шумерлинского муниципального округа было принято решение о создании рабочей группы для подготовки и издания книги «Подвиг шумерлинцев в ликвидации чернобыльской катастрофы». В нее вошли председатель — замглавы администрации по социальным вопросам А. Лобочкова, в качестве заместителя была предложена моя кандидатура, и другие члены — начальник отдела культуры, физкультуры и спорта администрации округа Е. Воробьева, директор ШКЦСОН Е. Волкова и секретарь — дочь ликвидатора катастрофы Е. Березина.

Большая работа была проделана работниками центральной библиотеки округа И. Дерябиной, М. Кирилловой и М. Кокушиной. Они обработали и обобщили имевшуюся информацию, собранную за годы после ликвидации катастрофы, материалы из архивов, Шумерлинского военкомата и других источников. В итоге в середине марта этого года весь материал был передан в редакцию для подготовки к изданию.

Издание книги — это здорово. А какая еще работа проводится по увековечиванию памяти чернобыльцев?

В 2009 году на аллее Славы города напротив магазина «Северный» был сооружен монумент в память о ликвидаторах Чернобыльской АЭС. Это стало возможным благодаря тому, что шумерлинские чернобыльцы, состоящие в местной организации Союза «Чернобыль» России под руководством председателя Г.В. Каленова обратились к председателю городского Собрания депутатов С.В. Яргунину и к бывшему тогда главой администрации города В.М. Садырге за поддержкой на сооружение важного для города объекта и заручились ею.

Ежегодно в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах около монумента собираются ликвидаторы и члены их семей, депутаты окружного Собрания, неравнодушные горожане, педагоги и школьники, которые участвуют в традиционном митинге. Настоятель храма Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин много лет подряд проводит там православную литию, в конце которой возлагаются живые цветы к подножию монумента.

Этот год не станет исключением. Мероприятие в память о чернобыльцах состоится 24 апреля в 11.00 часов.

Шумерлинскими ликвидаторами, многие из которых награждены правительственными орденами и медалями, проводится активная работа по патриотическому воспитанию молодежи, по увековечиванию героев, которые ценой своего здоровья устранили последствия аварии и не допустили дальнейшего распространения радиации.

Совсем недавно мы побывали в школе № 3, встретились со старшеклассниками, рассказали им о подвиге чернобыльцев, а также отметили важность равнения на героев родной чувашской земли. Такие мероприятия очень важны и способствуют правильному воспитанию молодежи. Память жива, пока мы помним, и мы обязательно продолжим свою деятельность в этом направлении.

Татьяна Александрова.