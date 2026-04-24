Начинается сезон клещей

Если вы планируете шашлыки на природе, прогулки в парке или работу на даче, то нужно заранее знать, когда наступает опасный период, чем опасны клещи и как подготовиться к встрече с ними.
Клещи просыпаются при +5…+10°C. Два пика: май–июнь и август–сентябрь. Сезон завершается с первыми заморозками, но в тёплые годы единичные встречи возможны даже зимой.
Где подстерегают? Леса, парки, высокая трава, дачные участки и дворы. Клещи не прыгают и не летают — они ждут на растительности и цепляются за одежду или кожу.
Переносят клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз) и ряд других инфекций.
Как защититься?
- Носите светлую закрытую одежду, заправляйте брюки в носки, используйте головной убор.
- Применяйте репелленты для кожи и акарициды для одежды.
- Осматривайте себя и близких каждые 1,5–2 часа на природе и тщательно после возвращения.
- Вакцинируйтесь от энцефалита перед поездками в эндемичные регионы.
- Защищайте питомцев спецсредствами и осматривайте их после прогулок.
Если укусил клещ:
- Сразу обратитесь в травмпункт.
- Если больница далеко: аккуратно выкрутите клеща пинцетом или ручкой-лассо, не сдавливая брюшко. Масло и жир не используйте — это заставит паразита впрыснуть в рану дополнительную слюну.
- Обработайте место укуса антисептиком.
- Поместите клеща в банку с влажной ваткой и доставьте в лабораторию в течение 72 часов.
- Сдайте анализы через 10–14 дней, даже если клещ оказался неинфицированным (инкубационный период у некоторых болезней длиннее).
Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашии.