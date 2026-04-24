Начинается сезон клещей

Если вы планируете шашлыки на природе, прогулки в парке или работу на даче, то нужно заранее знать, когда наступает опасный период, чем опасны клещи и как подготовиться к встрече с ними.

Клещи просыпаются при +5…+10°C. Два пика: май–июнь и август–сентябрь. Сезон завершается с первыми заморозками, но в тёплые годы единичные встречи возможны даже зимой.

Где подстерегают? Леса, парки, высокая трава, дачные участки и дворы. Клещи не прыгают и не летают — они ждут на растительности и цепляются за одежду или кожу.

Переносят клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз) и ряд других инфекций.

Как защититься?

Носите светлую закрытую одежду, заправляйте брюки в носки, используйте головной убор.

Применяйте репелленты для кожи и акарициды для одежды.

Осматривайте себя и близких каждые 1,5–2 часа на природе и тщательно после возвращения.

Вакцинируйтесь от энцефалита перед поездками в эндемичные регионы.

Защищайте питомцев спецсредствами и осматривайте их после прогулок.

Если укусил клещ:

Сразу обратитесь в травмпункт. Если больница далеко: аккуратно выкрутите клеща пинцетом или ручкой-лассо, не сдавливая брюшко. Масло и жир не используйте — это заставит паразита впрыснуть в рану дополнительную слюну. Обработайте место укуса антисептиком. Поместите клеща в банку с влажной ваткой и доставьте в лабораторию в течение 72 часов. Сдайте анализы через 10–14 дней, даже если клещ оказался неинфицированным (инкубационный период у некоторых болезней длиннее).

