Как создать книжные мосты между поколениями и вернуть традицию совместного чтения в семье?

История создания клуба семейного чтения «Книжные мосты» в школе № 1 берёт своё начало с внутришкольного проекта «Читающие дети – успешные ученики», творческой студии «Видим. Думаем. Творим» и кружка юных журналистов «Золотое перо», автором и руководителем которых на протяжении многих лет являюсь я, учитель русского языка и литературы Мария Васильевна Леванова.

«Чтецкие программы»: 5500+ литературных клубов по всей России

Литературный клуб школы № 1 принимает активное участие в федеральном проекте «Чтецкие программы», направленном на создание единой сети литературных клубов в учебных заведениях для популяризации чтения среди молодежи. Программа запущена в 2025 году по поручению Президента Российской Федерации при поддержке Минпросвещения России и Театрального института им. Бориса Щукина. Ее реализует Российское общество «Знание».



По данным Минпросвещения России, к концу 2025 года в рамках проекта открыто более 5500 литературных клубов по всей стране, проведено свыше 5000 встреч с деятелями искусства и культуры. В проекте приняли участие около 50000 школьников. Самые активные клубы получили уникальную возможность провести встречи с известными актерами, писателями и литературоведами.



Встречи с актерами

Литературный клуб школы № 1 ежемесячно занимает лидирующие позиции в рейтинге, и это приносит свои плоды. В декабре состоялась встреча с актёром театра и кино Владом Канопкой, 10 марта школа распахнула свои двери перед Максимом Лагашкиным, российским актёром театра, кино и телевидения, продюсером, а 24 марта состоялась встреча с Михаилом Башкатовым, российским актёром кино и телевидения, телеведущим, капитаном команды КВН. Работа литературного клуба в рамках этого проекта продолжается, и мы не останавливаемся на достигнутом. Уверены: впереди новые встречи, новые имена, новые впечатления!



От школьного клуба к семейному

На протяжении всей своей деятельности литературный клуб школы проводил и проводит интересные мероприятия, вовлекая в чтение не только детей, но и их родителей, бабушек, дедушек. Неоднократно мы думали о создании клуба семейного чтения.



Достичь этой цели получилось благодаря тому, что я стала амбассадором проекта «Время писать книги: семья и школа». АНО «Ликей» в партнерстве с РИПОЛ РОСТ и Всероссийской школьной летописью запустило федеральную программу подготовки амбассадоров — тех, кто создаст сеть клубов семейного творчества по всей России. Так от школьного литературного клуба мы пришли к созданию клуба семейного чтения «Книжные мосты».



Философия названия

Почему именно «Книжные мосты»? Это неслучайно. Название отражает главную цель и философию этого объединения: создание прочных, невидимых, но ощутимых связей между разными поколениями и культурами через посредничество литературы.



Книга – это мост. Она соединяет автора с читателем, прошлое с настоящим, разные точки зрения в едином пространстве понимания. В контексте семьи книга становится мостом между родителями и детьми, бабушками и внуками. Совместное чтение и обсуждение произведений помогают членам семьи лучше понимать друг друга, делиться чувствами и переживаниями, а также формировать общие ценности и воспоминания.



У нашего клуба есть не только узнаваемое название, но и свой логотип. Слоганом являются слова: «Мост из слов к сердцу близких». Нами создано сообщество в социальной сети «ВКонтакте» (272 подписчика) и каналы в мессенджерах «Telegram» (200 подписчиков), «МАХ» (60 подписчиков).



Как организовать встречи семейного клуба чтения

Вовлечение участников – ключ к успеху! На каждой встрече мы стараемся создать атмосферу доверия и открытости, домашнего тепла и уюта, где все могут свободно высказать свое мнение не в официальной обстановке, а за чашкой чая. Поощряем дискуссии, поддерживаем инициативы участников, учитываем их пожелания при выборе книг и тематики встреч.



Начинаем с короткой разминки – интерактивной игры или викторины по мотивам выбранной книги или в соответствии с темой мероприятия. Читаем отрывки вслух, обсуждаем персонажей, их поступки и возможные альтернативы развития сюжета. Обязательным элементом каждой встречи является творческое задание: рисование иллюстраций, создание небольших театральных постановок или написание собственных продолжений истории, стихотворений, синквейнов, рассказов.



Каждая встреча посвящена определенной теме (дружба, приключения, фантастика), автору и книгам, изданным редакцией РИПОЛ РОСТ. Может быть интегрированной. Мы тщательно изучаем книги, аннотации к ним, организуем викторины, игры и творческие задания, вдохновленные прочитанным. Приглашаем писателей, поэтов, художников, работников культуры и других сфер деятельности, чтобы сделать процесс чтения еще более захватывающим.



Семейное чтение: почему это важно для современных семей?

Семейное чтение – это не просто традиция, а мощный инструмент формирования личности, укрепления семейных уз и расширения кругозора.



Когда родители и дети вместе погружаются в мир книги, они находят общие темы для разговоров, лучше понимают друг друга. Чтение также развивает воображение, критическое мышление и обогащает словарный запас.



Чтение в кругу семьи создает общее эмоциональное пространство. Ребенок, вместе с родителями погружаясь в прочтение книг, учится видеть мир не только глазами, но и сердцем, обогащая свой внутренний мир.



На одной из встреч мы читали фрагменты из книги Елены Михайлиной «Тайны современных внуков». Одну из девочек, присутствовавших на мероприятии, сильно впечатлила история про мальчика, который поставил перед собой цель – учиться только на пятёрки. После обсуждения она подошла ко мне и поделилась своей историей о том, как ей очень трудно быть отличницей, как она боится не оправдать ожидания своей мамы, учителей, как сильно на её эмоциональное и психическое состояние влияет даже малейшая неудача: от четверки, полученной у доски, до одной четвёрки в четверти. В тот момент я осознала, что «Книжные мосты» – это не просто клуб, это место, где дети и родители могут открыться друг другу, найти поддержку и понимание благодаря чудодейственным свойствам книги.



«Книжные мосты» – шаг навстречу ребёнку

В процессе работы клуба мы стали замечать, что родители, увлеченные чтением вместе с детьми, сами начали открывать для себя новые жанры и новых авторов. Многие признавались, что в суете повседневной жизни совсем забыли о радости чтения, а клуб «Книжные мосты» помог им вернуться к этому замечательному занятию. Дети, в свою очередь, стали более уверенно выражать свои мысли, научились слушать и слышать чужое мнение, а также проявлять эмпатию к персонажам и друг к другу. Многие замкнутые и закрепощенные подростки буквально ожили, по-новому и неожиданно для себя и окружающих раскрылись и оказались детьми, способными к творчеству. Клуб «Книжные мосты» сделал значительный шаг навстречу ребёнку!



Планы на будущее: встречи с писателями и чтение на природе

Надеемся, что с каждой новой встречей наш клуб семейного чтения «Книжные мосты» будет расширять свою деятельность: будут организовываться встречи с местными писателями, поэтами, художниками, которые поделятся своим опытом и вдохновят участников на собственные творческие подвиги. Планируется проведение встреч на свежем воздухе, где книги читаются с особым вдохновением, ведь сама природа располагает к такому общению и погружению в интересный и захватывающий мир художественных произведений.



Книги, которые помогают строить семейные мосты

Мы хотим, чтобы клуб семейного чтения «Книжные мосты» стал мостом не только между поколениями, но и между людьми, позволяя им находить общие интересы, делиться своими переживаниями и поддерживать друг друга в этом непростом, но увлекательном путешествии по миру литературы.



Опыт нашего клуба показывает, что правильно подобранные книги становятся не просто темой для обсуждения, а настоящими проводниками к пониманию между поколениями. Серия «Внукознание» Елены Михайлиной раскрывает секреты гармоничных отношений бабушек, дедушек и внуков, помогая всем трем поколениям лучше понимать друг друга. А книга Андрея Сорокина «Семейный текст» учит всю семью вместе создавать истории, сохранять воспоминания и выстраивать диалог через совместное творчество. Эти книги – не учебники по воспитанию, а живые, искренние разговоры о том, что волнует каждую семью. Они помогают родителям найти язык с детьми, бабушкам и дедушкам – с внуками, а всем вместе – создать пространство доверия и взаимопонимания.



Мы верим, что любовь к чтению – это бесценный дар, который мы можем передать нашим детям, и что именно книги помогают нам строить крепкие и гармоничные отношения в семье. Вместе с «Книжными мостами» возродим традицию семейного чтения и построим прочный мост из слов к сердцу близких!



М. Леванова, учитель школы № 1, руководитель клуба «Книжные мосты».