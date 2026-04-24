Инициативы по благоустройству двора – через «Госуслуги Дом»

С наступлением весенне-летнего сезона жители многоквартирных домов активнее выступают с инициативами по благоустройству придомовых территорий. Придомовая территория является общим имуществом собственников, поэтому любые изменения требуют согласования

с жителями и управляющей организацией.

Инициативы жителей могут включать озеленение двора, установку малых архитектурных форм, организацию субботников и другие мероприятия, направленные на повышение комфорта проживания. При этом важно учитывать статус земельного участка: если он находится в собственности дома, то работы проводятся при участии управляющей организации; если земля муниципальная, то соответствующие обращения направляются в органы местного самоуправления.



Цифровые инструменты позволяют упростить этот процесс и сделать его более прозрачным. С помощью приложения «Госуслуги Дом» жители могут направлять обращения в управляющую организацию с предложениями по благоустройству, получать уведомления о ходе их рассмотрения, а также просматривать информацию о своем доме и обслуживающей организации. Кроме того, в домовых чатах доступен официальный чат-бот «Госуслуги Дом» с базовыми функциями ЖКХ.



Приложение «Госуслуги Дом» разработано на основе ГИС ЖКХ при поддержке Минстроя и Минцифры РФ по нацпроекту «Цифровая экономика», на смену которого в 2025 году пришел нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря приложению жители могут оперативно взаимодействовать с управляющими организациями без необходимости личных визитов и телефонных звонков.



По информации Госжилинспекции Чувашии.