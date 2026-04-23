Крепкая связь с алкоголем делает тебя слабым: Чувашия присоединилась к всероссийской кампании по борьбе с алкогольной зависимостью

Как в России, так и в Чувашской Республике в частности в последние годы проводится планомерная антиалкогольная политика, направленная на снижение потребления алкоголя населением. Эти меры имеют общие задачи с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.

Ограничительные мероприятия в сочетании с регулярно проводимой профилактической работой специалистами наркологической службы приводят не только к снижению большинства показателей наркологической заболеваемости у взрослого населения, но и приобщению граждан к здоровому образу жизни.

«Наркологической службой Минздрава Чувашии ведется планомерная работа по снижению уровня медико-социальных последствий от употребления наркотических и психотропных средств, алкогольной продукции или иных токсических веществ. Одним из показательных примеров можно назвать снижение числа зарегистрированных алкогольных психозов на 9,8% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Постоянное информирование населения о пагубном влиянии алкоголя и преимуществах трезвого образа жизни, мотивирование к снижению потребления алкоголя — это целый комплекс мероприятий, который регулярно реализуют специалисты наркодиспансера как в стенах лечебных учреждений, так и за их пределами, в рамках встреч, форумов, антинаркотических фестивалей», — отметила главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина.

Работа наркологической службы имеет достаточно широкий охват. На сегодня между врачами первичного звена и специалистами психиатрами-наркологами налажена работа по выявлению лиц, имеющих высокие риски пагубного потребления алкоголя, в том числе и в рамках диспансеризации.

Так, всего за прошлый год из более 524 тысяч человек, прошедших диспансеризацию, факторы риска употребления наркотических средств и психотропных веществ выявлены в 0,02% случаев, а алкоголя — в 0,6% случаев.

На базе наркодиспансера функционирует кабинет мотивации, созданы мотивационные мультидисциплинарные бригады, которые ведут плановый консультативный прием в многопрофильных медицинских организациях и проводят работу с подобными гражданами.

За социально-психологической помощью граждане, столкнувшиеся с зависимостью, или их близкие также обращаются в действующие при реабилитационном отделении терапевтические сообщества: «Анонимные алкоголики», «Надежда», «Дюжина», «Возрождение», «12 ступеней к трезвости». На сегодняшний день в этих группах состоят более 3,5 тысяч человек. За прошлый год психологическая помощь была оказана более 4,3 тыс. гражданам, а социальная поддержка — более 4,8 тыс. зависимым и членам их семей.

«За этими цифрами стоят не только результаты нашей работы, но, что самое главное, — люди, которые продолжают получать помощь от специалистов наркодиспансера. Наркологическая служба борется не только с последствиями зависимости, но и работает на полноценное восстановление и адаптацию гражданин, имеющих зависимость. Это позволяет минимизировать риски рецидивов, оказывать помощь людям даже после прохождения лечения и реабилитации, а родственникам зависимых — получать необходимую поддержку и научиться здоровым моделям взаимодействия с близкими. Мы помогаем не только отдельным гражданам, мы сохраняем семьи», — подчеркнула главный врач Республиканского наркодиспансера Елена Калинина.

Другое важное направление в профилактической работе — это проекты по повышению психологической и наркологической грамотности населения, прежде всего несовершеннолетних и молодежи. В настоящее время в регионе реализуется программа «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Постоянную межведомственную работу с подрастающим поколением специалисты проводят в рамках акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Полиция и дети», «Чистое поколение», «Подросток». Суммарно они охватили более 12 тысяч человек за прошлый год.

В Чувашии на сегодняшний день ведется комплексная работа по профилактике, раннему выявлению, а также лечению зависимости граждан. Такой подход обеспечивает максимальный охват населения региона и способствует своевременному оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.

Минздрав Чувашии.