Депутаты утвердили ежегодные денежные выплаты ветеранам ко Дню Победы

23 апреля на очередной 42-й сессии Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва принят закон, устанавливающий ежегодную денежную выплату к 9 Мая инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам, вдовам погибших или умерших инвалидов и участников войны, а также труженикам тыла и «детям войны».

Средства получат порядка 36 тыс. человек. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрено более 120 млн рублей.

Для получения выплаты не потребуется подача заявлений и предоставление каких-либо документов. Выплаты будут предоставляться так же, как и в год 80-летия Победы, проактивно.

Источник: cap.ru.