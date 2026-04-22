Многодетные семьи продолжат получать пособие ежемесячно при незначительном превышении критериев по уровню дохода, — напомнил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Согласно новым правилам, если среднедушевой доход многодетной семьи превысил региональный прожиточный минимум в пределах 10%, то ей продлят поддержку на 12 месяцев. Родители продолжат получать единое пособие в размере 50% детского прожиточного минимума, установленного в регионе.

Новый порядок распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Источник: rg.ru.