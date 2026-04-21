40 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС

В 26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ликвидации её последствий участвовали 1957 жителей республики. Сегодня в республике проживают более 657 участников ликвидации аварий и 206 членов семей, умерших ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.

Учитывая социальную значимость памятной даты, в Чувашской Республикепроводится работа по подготовке и проведению основных мероприятийи координации действий органов власти, местного самоуправления и общественных организаций в рамках подготовки мероприятий, посвященных этой дате.

В плане мероприятий к 40-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС особое внимание посвящено отражению теме героизма ликвидаторов, улучшению социально-экономических условий жизни участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

План мероприятий включает памятно-мемориальные, просветительские, патриотические, издательские и социальные инициативы. Особое внимание уделено работе с молодежью, в школах пройдут образовательные уроки и тематические семинары. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС приглашены на встречи, круглые столы, уроки мужества в образовательные учреждения республики.

В учреждениях культуры запланированы информационные часы в музеях и библиотеках, книжные выставки, публикация в изданиях периодической печати статей по документам из архивных фондов БУ «Госархив современной истории Чувашской Республики».

Учреждениями здравоохранения проводится расширенная диспансеризация жителей республики, подвергшихся радиационному воздействию, их детей и внуков.

Центры социального обслуживания населения осуществляют проверку условий жизни участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В муниципальных и городских округах республики организуется работа по вручению памятных медалей участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

24 апреля т.г. в г. Чебоксары в 10.00 часов состоится церемония возложения венков и цветов к памятнику ликвидаторам аварии в мемориальном парке «Победа». В мероприятии примут участие официальные лица, ветераны – чернобыльцы, представители общественных организаций, а также родные и близкие ликвидаторов. По завершении церемонии запланирован концерт во Дворце культуры имени П.П. Хузангая.