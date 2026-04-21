Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Местное самоуправление – это фундамент, на котором строится доверие между властью и людьми. Именно вы ближе всех к жителям, их повседневным заботам. От вас, в первую очередь, ждут помощи в решении самых актуальных вопросов, связанных с развитием территорий. Вы помогаете решать и личные проблемы.

Ваша работа строится не только на профессионализме, но и на человеческой искренности, неравнодушии, прямом соучастии. Вы решаете вопросы, от которых зависит качество жизни: благоустройство населенных пунктов, строительство и ремонт дорог, ввод нового жилья, социальная поддержка. Каждое принятое решение — это ваша личная ответственность за территорию, судьбы людей, проживающих там. И вы достойно справляетесь с этой задачей.

Благодаря вашей инициативности и настойчивости наши города и сёла преображаются. Реализуются важные проекты, направленные на создание комфортных условий жизни. Только за прошлый год по проекту «Народный бюджет» в Чувашии поддержано более 1,5 тысячи инициатив местных жителей на сумму свыше 3 млрд рублей. Кроме того, победы муниципалитетов во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды позволили в прошлом году благоустроить общественные пространства в Канаше, Мариинском Посаде, Ядрине и Цивильске.

Это наглядное подтверждение того, что совместная работа власти и населения даёт ощутимый результат.

Благодарю вас за преданность делу, за готовность брать на себя ответственность и за ту энергию, которую вы вкладываете в служение людям.

Желаю вам крепкого здоровья, сил и вдохновения для новых свершений, поддержки близких и благодарности тех, ради кого вы трудитесь каждый день.

Глава Чувашской Республики О. Николаев.