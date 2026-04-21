«Малая Родина – Сила России»: делегация Чувашии участвует в форуме в Москве

В Национальном центре «Россия» проходит III Всероссийский муниципальный форум, организованный ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента. 7 тысяч участников из всех регионов и более 60 зарубежных гостей обсуждают развитие территорий. Ключевая тема – Год муниципального депутата, объявленный партией «Единая Россия».

Дмитрий Медведев, председатель партии, подчеркнул: «Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня. А муниципальные депутаты имели возможность задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры».

В делегацию Чувашии вошли главы муниципальных округов республики. Они участвуют в дискуссиях, образовательных лекториях и встречах с федеральными экспертами.

На полях форума состоялось вручение государственных наград. Руководитель Администрации Президента Сергей Кириенко вручил главе Красноармейского округа Павлу Семёнову Почётную грамоту Президента России Владимира Путина – за высокие трудовые достижения и многолетнюю добросовестную службу.

«Эта награда – результат совместных усилий всего коллектива и жителей округа. Благодарю вас за поддержку и доверие!» – отметил Павел Семёнов.

Также на форуме проходит III Всероссийская муниципальная премия «Служение», учреждённая Президентом. Всего поступило более 63 тысяч заявок. От Чувашии в топ-110 вошёл проект главы Канашского округа Валерия Чернова «Перспектива: развитие агротуризма».

Торжественная церемония награждения победителей премии «Служение» состоится 21 апреля. Форум продолжит работу до 22 апреля.