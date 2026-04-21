В Чувашии стартовала федеральная образовательная программа «СВОй бизнес»

Сегодня в Штабе общественной поддержки Единой России в Чувашии состоялось открытие федеральной программы по предпринимательству «СВОй бизнес».

«Единая Россия» проводит бесплатный интенсив для участников специальной военной операции и членов их семей, которые планируют открыть или развить собственное дело. Организаторами выступают также Минэкономразвития Чувашии, «Опора России» и Корпорация развития малого и среднего предпринимательства. Партнеры программы – Банк ПСБ и республиканский центр «Мой бизнес».

Как рассказал вице-премьер Олег Николин, в прошлом году уже состоялись два этапа аналогичной республиканской программы, ее выпускниками стали 27 участников СВО и 18 членов их семей. А сейчас Чувашия стала 46-м регионом, присоединившимся к федеральной программе. Олег Николин пожелал участникам удачи, вдохновения, успешных реализованных проектов.

Региональный координатор партийного проекта «Предпринимательство», министр экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова подчеркнула: «Эту программу мы проводим не для галочки, а от души и для души. Бизнес – это не только деньги, это и социальная ответственность, благополучие семей. Уже есть успешные практики и в рамках наставничества, и реализованные теми ребятами, кто прошел зону боевых действий. И вы всегда можете рассчитывать на поддержку нашей команды, готовы и рады помочь. Успехов вам, большому кораблю — большое плавание!».

Заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России» Виктор Горбунов, перефразировав классиков, дал участникам совет «учиться и учиться»: «В бизнесе нет широкой ковровой дорожки, и только тот может достигнуть сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по каменистым тропам. Главное – мечта. Дальше работает правило: «Хотим – можем – надо!» А мы будем оказывать помощь и словом, и делом».

Поддержка ветеранов СВО и их семей – один из приоритетов Народной программы «Единой России».

В Чувашии ей также посвящен региональный партийный проект «Шаг в мирную жизнь», который курирует участник СВО, депутат Новочебоксарского городского Собрания Димитрий Осипов: «Для меня как регионального координатора партпроекта вдвойне приятно видеть здесь столько знакомых. Будем вместе помогать нашим бойцам, нашим семьям, кто захочет открыть свой бизнес. Дорогие боевые братья, идем вперед, желаю успехов и самое главное – мирного неба над головой!»

К участию в образовательной программе «СВОй бизнес» приглашаются участники спецоперации и ветераны боевых действий, а также совершеннолетние члены их семей – супруги, родители, дети, братья и сёстры. Подать заявку можно через цифровую платформу мсп.рф. Возможностями программы воспользовались уже свыше тысячи человек по всей стране.

За пять дней участники освоят основы предпринимательства, изучат доступные меры государственной поддержки. Программа включает не только теорию, но и отработку практических навыков с опытными наставниками и в итоге — защиту собственных бизнес-планов.

