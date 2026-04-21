В Чувашии планируют расширить налоговые льготы для многодетных семей, ит-компаний и инвесторов

21 апреля под председательством Виктора Горбунова состоялось заседание Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

Рассмотрены изменения в Закон «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации».

Документом в том числе предлагается распространить льготы по транспортному налогу, ныне действующие для многодетных, на многодетные семьи, воспитывающие детей с инвалидностью I и II группы в возрасте до 23 лет, а также совершеннолетних детей до 23 лет, участвующих в специальной военной операции.

Напомним, в ноябре 2025 года в Чувашии был уточнен перечень семей, относящихся к многодетным: в него включены семьи, воспитывающие детей с инвалидностью I и II группы в возрасте до 23 лет, а также совершеннолетних детей до 23 лет, участвующих в специальной военной операции.

Второе изменение касается аккредитованных ИТ-компаний. Законопроектом предлагается установить для них пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения на период с 2026 по 2028 год: 1% для объекта «доходы» и 5% для объекта «доходы минус расходы».

Следующая поправка предполагает продление действующих пониженных ставок по УСН для обрабатывающих производств, организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, для социально ориентированных некоммерческих организаций, а также для социальных предприятий. Льготы, которые были предусмотрены на 2025—2026 годы, предлагается предоставлять и в 2027—2028 гг.

Изменения коснутся и перечня организаций, имеющих право на получение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

Кроме того, в ходе заседания рассмотрены изменения в региональные законы, касающиеся государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Республиканские нормы корректируются в связи с вступлением в силу федеральных законов.

Источник: cap.ru.