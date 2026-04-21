Возместят до 50 тысяч рублей

Кабинет Министров Чувашской Республики утвердил порядок организации зубного протезирования для ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции.

Согласно документу, оказывать услуги зубного протезирования будет Республиканская стоматологическая поликлиника. Стоимость лечения для одного получателя составит до 50 тысяч рублей. При превышении этого лимита пациент вправе компенсировать разницу самостоятельно. Воспользоваться правом на бесплатное протезирование можно не чаще одного раза в 2 года.

Для получения помощи необходимо обратиться к стоматологу по месту жительства или напрямую в Республиканскую стоматологическую поликлинику. Решение о постановке в очередь будет принимать врачебная комиссия в течение 10 рабочих дней после подачи заявления и необходимых документов. Пациенты с инвалидностью I группы получат право на первоочередное обслуживание.

На реализацию программы в 2026 году из республиканского бюджета предусмотрено 4 млн рублей. По предварительным оценкам, это позволит оказать услуги 87 нуждающимся ветеранам.

