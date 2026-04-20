Человеческую кровь ничем нельзя заменить

Каждый день кто-то в мире нуждается в переливании крови, чтобы выжить. Это может быть пострадавший в аварии, женщина с осложнениями при родах или ребёнок с тяжёлым

заболеванием крови. Без поступления донорской крови их жизнь оказывается под угрозой.

Несмотря на все достижения в биотехнологиях, донорство остается ключевым элементом медицины. Современные искусственные аналоги не способны полностью воспроизвести сложнейшие функции человеческой крови. Одна порция крови может быть разделена на компоненты: эритроциты, плазму, тромбоциты. Каждый из них незаменим в различных ситуациях. Эритроциты необходимы при кровопотере, плазма – при травмах и инфекциях, а тромбоциты – в онкологии или после операций.



Многие испытывают страх перед сдачей крови, опасаясь за свое здоровье или просто не зная, как проходит процедура. На самом деле это абсолютно безопасно. Перед сдачей крови медицинский осмотр проводится в строгом соответствии со стандартами, сам процесс занимает всего 10-15 минут, а организм восстанавливается за несколько дней.



Существует также заблуждение, что донорами могут быть только молодые и физически сильные люди. Сдавать кровь могут люди от 18 до 60 лет с весом от 50 кг, если их здоровье позволяет. Существуют определенные ограничения и противопоказания, такие, как инфекционные болезни, онкологические заболевания, болезни крови, ряд других состояний. Полный перечень противопоказаний утверждён приказом Министерства здравоохранения России от 28 октября 2020 г. № 1166н.



Республиканский центр общественного здоровья.