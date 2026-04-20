Алла Салаева: культура должна быть доступной каждому

Проекты «Единой России» дали новый импульс учреждениям культуры.

Продолжается цикл телепередач «Диалог с депутатом». Если в прошлой программе говорили о работе депутата Госдумы Аллы Леонидовны Салаевой в парламенте, то на этот раз съемки прошли в Чебоксарах. Главная тема – развитие культуры в Чувашии.

Модельные библиотеки

Книга по-прежнему остается главным источником знаний. О том, как привить детям интерес к чтению, говорили в детской библиотеке имени Агнии Барто, обновленной в 2025 году.

– За пять лет в Чувашии появилось 36 модельных библиотек. Они есть во всех муниципалитетах. Это ответ на вызов времени. Здесь дети открывают для себя книги и меньше уходят в гаджеты, – отметила Салаева.

Такие библиотеки стали настоящими центрами притяжения. Здесь не только читают, но и встречаются, общаются, участвуют в мероприятиях.

С 2020 года фонды пополнились более чем на 200 тысяч книг. Уже в первый год после обновления посещаемость выросла на 53 %!

Депутат поблагодарила главу Чувашии Олега Николаева и министра культуры Светлану Каликову за поддержку масштабной модернизации.

Дома культуры

За последние годы в республике построили три сельских дома культуры и центр культурного развития в Цивильске. Еще 76 ДК капитально отремонтировали.

Отдельное решение – закупка 19 автоклубов. Теперь передвижные культурные центры есть во всех муниципалитетах. Культура приходит даже в самые отдаленные села.

С 2025 года действует программа «Земский работник культуры». Специалисты получают поддержку при переезде в сельскую местность. Уже восемь человек получили по миллиону рублей, в этом году планируется еще 20.

Это напрямую влияет на качество жизни. У людей появляется возможность заниматься творчеством рядом с домом. Особенно это важно для детей – через участие и общение формируются ценности и чувство принадлежности к своей культуре.

– В эту работу входит модернизация домов культуры, библиотек, театров и музеев, особенно в малых городах и селах. Идет реконструкция мемориального комплекса А. Г. Николаева в Шоршелах. Впереди – ремонт ДК тракторостроителей и библиотеки имени Маяковского в Чебоксарах, – подчеркнула Алла Салаева.

Все эти предложения формируются вместе с жителями и включаются в Народную программу партии «Единая Россия».

Школы искусств

Диалог начался с посещения Чебоксарской детской школы искусств № 2. Для Аллы Леонидовны Салаевой это место особенное.

Занятия в школе искусств помогают детям раскрывать таланты и формируют интерес к музыке с раннего возраста

Школа открылась в 1989 году и долгое время располагалась в подвальном помещении. Новый этап стартовал, когда Алла Леонидовна возглавляла городское управление культуры.

Современные условия обучения и развития создаются для воспитанниц Академии искусств

Сегодня это современное учреждение, где учатся более тысячи детей. Здесь развивают хореографию, графику, дизайн и музыкальное искусство. Классы оснащены современным оборудованием.

– В республике уже десять таких школ. Это настоящие «тренажеры для души». Здесь дети раскрываются и выходят во взрослую жизнь с широким кругозором, – отметила депутат.

Результат очевиден: за пять лет – 81 лауреат конкурса «Молодые дарования России».

Ученики художественных классов остаивают основы изобразительного искусства в современных и комфортных условиях

Музеи

Съемки продолжились в обновленном музее В. И. Чапаева.

– Наши дети уже не застали поколение, которое передавало память напрямую. Поэтому важно сохранить историю и передать ее дальше. Музеи играют ключевую роль в патриотическом воспитании, – сказала Алла Салаева.

В Чувашии активно развиваются музейные пространства: от Шоршел до Алатыря и Козловки. Многие получили вторую жизнь, другие находятся в стадии обновления.

После модернизации доходы музеев растут в разы – от 7 до 17 раз. Например, музей в Алатыре увеличил доход примерно в десять раз, музей Лобачевского – в семнадцать.

Туризм и культура

Алла Салаева входит в комитет Госдумы по туризму. Поэтому внимание к музеям закономерно.

– В прошлом году Чебоксары посетили около полутора миллионов туристов. И в первую очередь они идут в музеи, – подчеркнула она.

Одним из символов стала «Вышитая карта России». Ради нее на Красной площади открыли отдельный музей.

– За прошлый год его посетили 42 тысячи человек. В создании карты участвовали более 350 мастериц. В каждом узоре – история семьи и региона, – отметила депутат.

Она также поблагодарила председателя «Союза женщин Чувашии» Наталью Николаеву за реализацию проекта.

– Все это подтверждает: «Единая Россия» последовательно развивает сферу культуры через Народную программу и проект «Культура малой Родины», – подытожила Алла Салаева.

«За пять лет в Чувашии обновили, построили и оснастили оборудованием более 570 объектов культуры – библиотеки, дома культуры и музеи», — отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

