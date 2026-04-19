Почему стоимость ветеринарных услуг для сельхозтоваропроизводителей выросла в разы?

Госветслужба Чувашии сообщает следующее:

Увеличение стоимости ветеринарных услуг в отдельных муниципальных образованиях республики связано с тем, что некоторыми станциями по борьбе с болезнями животных тарифы на платные ветеринарные услуги (работы) не индексировались в течение нескольких лет. В целях стандартизации в ветеринарных станциях республики с 1 февраля 2026 г. действуют единые тарифы на платные ветеринарные работы и услуги.



Единые тарифы разработаны в соответствии с федеральным законодательством в сфере ветеринарии, Правилами оказания платных ветеринарных услуг (постановление Правительства РФ от 30.04.2025 № 579) и нормативными документами Минсельхоза и Минфина России.

Введение единых тарифов позволило устранить ранее существовавшие различия в стоимости аналогичных процедур в разных округах Чувашии. Теперь владельцы животных, в том числе сельхозтоваропризводители, получают необходимую ветеринарную помощь и услуги по обоснованной и стабильной цене, независимо от места нахождения и осуществления экономической деятельности.