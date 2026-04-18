Цена мирного атома

40 лет отделяют нас от событий на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы

в истории человечества. Время идет, но память о подвиге тех, кто встал на пути невидимой смерти, остается священной.

В нашей школе прошло знаковое мероприятие для старшеклассников, посвященное этой памятной дате. Встреча получилась по-особенному искренней и серьезной, ведь гостями стали те, кто знает о трагедии не из учебников, а по собственному опыту.



Нашими почетными гостями стали заместитель председателя Шумерлинской организации «Союз «Чернобыль» России» Вячеслав Красильников и непосредственные участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Григорий Степанов и Станислав Павлов.



Ликвидаторы поделились со школьниками своими воспоминаниями о тех тревожных днях, рассказали о мужестве своих товарищей и о том, как важно ценить мир и безопасность. Ребята из первых уст услышали о том, что такое настоящий героизм, чувство долга и самопожертвование.

История — это не только даты в календаре, это судьбы людей, живущих рядом с нами. Мы благодарим наших героев за этот важный урок мужества.



Школа № 3.